Ahmet Nur Çebi'den şok sözler: "Avrupa'dan men gelebilir"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında yapılacak transferler ve finansal konular ile ilgili çarpıcı çok a��ıklamalarda bulundu. Çebi, Avrupa'dan men edilme tehlikesinin bulunduğunu söylerken, Cenk Tosun ve Talisca transferlerine dair de net konuştu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. TFF'nin transfer yapamayacaklarını söylediğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "UEFA'dan men kararı da gelebilir" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarına mesaj veren Ahmet Nur Çebi, "Onların desteği olmadan ne Beşiktaş enerjisini bulabilir ne de yönetim işlerini yapabilir. Onlardan takımı motive edecek tezahüratlar bekliyorum. Takımı demotive edebilecek tezahüratlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Son 3 maçta harika işler yaptılar. Takımı motive ettiklerinde sonuçların pozitif olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAKARET EDERSİNİZ"
Kulüpten giden birçok ismin tazminatlarını alarak gittiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara 'kaçmışlar' diyorum" dedi.
Tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarının da gündeme gelmesi üzerine konuşan Çebi, "Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz" diye konuştu.
"UEFA'YA GİDEMEYEBİLİRİZ. TFF'DEN TRANSFER İZNİ YOK"
Kulübün kasasına 1 lira girmediğini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidemeyeceksek, gidemeyeceğiz. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu bize 'Transfer yapamazsınız' dedi. Abdullah Avcı'nın bazı istekleri var ama federasyon, mali şartlar gereği transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA'dan da men cezası geliyor. Taraftar bunları bilsin" diyerek Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu özetledi.
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