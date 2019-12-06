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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor
Devre arası transfer dönemi için hazırlanan Fenerbahçe, listesindeki yıldızlarından birini Trabzonspor'a kaptırmak üzere. Çıkışını sürdüren Trabzonspor zirve takibini sürdürürken, devre arasında yapacağı transferlerle şampiyonluğa oynaya devam etmek istiyor. Bordo mavililer adı Fenerbahçe ile anılan yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Giriş Tarihi: 06.12.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:59
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