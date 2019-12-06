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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Devre arası transfer dönemi için hazırlanan Fenerbahçe, listesindeki yıldızlarından birini Trabzonspor'a kaptırmak üzere. Çıkışını sürdüren Trabzonspor zirve takibini sürdürürken, devre arasında yapacağı transferlerle şampiyonluğa oynaya devam etmek istiyor. Bordo mavililer adı Fenerbahçe ile anılan yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 17:59
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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, bu sezon kupa hasretine son vermek istiyor...

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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Süper Lig'de son olarak Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, son dakikada yediği gole engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Bu moral bozukluğuyla Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Altay ile karşılaşan Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

DEFANS TOPARLANIYOR!

Bu sezon Trabzonspor'un başı, savunma sıkıntılarıyla dertteydi... Fırtına, ligin ilk 10 haftasında kalesini gole kapatamamıştı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Daha sonra Hosseini'nin ön liberoda oynadığı iki karşılaşmada gol yemeyen Trabzonspor, Galatasaray maçında son dakikada gelen gole engel olamadı.