Fenerbahçe'nin gözdesini Trabzonspor alıyor

Devre arası transfer dönemi için hazırlanan Fenerbahçe, listesindeki yıldızlarından birini Trabzonspor'a kaptırmak üzere. Çıkışını sürdüren Trabzonspor zirve takibini sürdürürken, devre arasında yapacağı transferlerle şampiyonluğa oynaya devam etmek istiyor. Bordo mavililer adı Fenerbahçe ile anılan yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.