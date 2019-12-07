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Luyindama ameliyat oldu

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Giriş Tarihi: 07.12.2019
LUYİNDAMA AMELİYAT OLDU

'ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğumlu oyuncusu Christian ameliyat oldu. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğu belirtildi.

resmi Twitter adresinden, "Oyuncumuz Christian , bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." şeklinde açıklama yapıldı.

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