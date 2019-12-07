Luyindama ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğumlu oyuncusu Christian Luyindama ameliyat oldu. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğu belirtildi.
Galatasaray resmi Twitter adresinden, "Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." şeklinde açıklama yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den Radamel Falcao sürprizi!
- Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta?
- Rıdvan Dilmen'den flaş sözler!
- Herkes onu konuşuyor! O gerçek ortaya çıktı...
- Trabzonspor'da Sörloth müjdesi
- Trabzonspor'dan transfer bombası! Haber yolladı...
- Boksta tarihi rövanş! Joshua mı? Andy Ruiz mi?
- Galatasaraylı yıldızın mesajlarını ifşa etti!
- Mustafa Denizli İran'dan ayrıldı
- Ahmet Nur Çebi'den şok sözler!
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu
- Bakan Turhan açıkladı! Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor
- AK Parti'den Yunanistan'ın S-300 tehdidine cevap: Çocukça işler
- Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta?
- Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı!
- Hercai 24. bölüm izle! Hercai 24. bölüm tek parça izle! – ATV
- 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti?
- Vatandaşlar akın etti! Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Son tarih için açıklama geldi!
- Sushi (suşi) nasıl yapılır? Evde sushi tarifi ve malzemeleri nelerdir?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef eleme adayı Cemre kaç yaşında, nereli?
- Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
- Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?