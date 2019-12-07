Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğumlu oyuncusu Christian Luyindama ameliyat oldu. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olduğu belirtildi.

Galatasaray resmi Twitter adresinden, "Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." şeklinde açıklama yapıldı.