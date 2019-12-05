Novak'tan müjdeli haber
Giriş Tarihi: 05.12.2019
Çekya milli takımından sakat dönen Trabzonspor'un başarılı sol beki Novak'ın erken döneceği açıklandı. Bordo mavililerin sağlık ekibi Novak'ı 15. haftadaki Denizlispor maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Fırtına'ya Novak müjdesi... Geçen ay Çekya Milli Takımı'nda sakatlanan 29 yaşındaki sol bek beklenenden erken dönecek. Tedavi süreci hızlı ilerleyen 1.84 boyundaki savunmacı, koşulara başlamıştı. Novak, fizyoterapist eşliğinde salonda özel çalışmalar da yapıyor.
Sağlık ekibi, 15. haftadaki Denizlispor maçına Novak'ı yetiştirmeyi planlıyor. Tecrübeli futbolcunun takımda alternatifi yok.
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