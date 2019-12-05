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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Biz bu sistemi değiştiririz

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Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
ALİ KOÇ: BİZ BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRİRİZ

Başkanı , “VAR sisteminde sanki kurallar bize farklı uygulanıyor. ‘Zor oyunu bozar’ mantığı ile hareke t edenler bilsin ki bu sisteme karşı durur ve değiştiririz” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün resmi dergisinin Aralık ayı sayısı için yazdığı yazıda VAR sistemi ve MHK hakkında sert eleştirilerde bulundu. şu ifadeleri kullandı: Göztepe maçında attığımız golün ardından hem gol iptal edildi hem penaltı tekrar ettirildi. Ama penaltıyı kullanan oyuncu da topa vururken duraksadı.



KURALLAR BİZE FARKLI UYGULANIYOR
Bazı detaylara dikkat edenler bazısına etmiyor... Fenerbahçe için kurallar sanki farklı uygulanıyor. Kazandığımız maçlardan bir hafta sonra hakem
göre alamıyor. Ama puan kaybı olunca görev almışlardır.



'ZOR OYUNU BOZAR' MANTIĞI MI!
Bu atama süreçlerinde mantık var mıdır. Yoksa hakemlere mesaj hatta komut mu verilmektedir... 'Zor oyunu bozar' mantığı ile hareket edenler bilsinler ki Fenerbahçe bu sistemin karşısında durur ve sistemi de değiştirir...

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