Süper Lig'de 14'üncü hafta karşılaşmaları 6 Aralık Cuma günü start alacak. Sivasspor'un 27 puanla lider girdiği 14'üncü haftada, 22 puanla 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Son 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği 14 puanla 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Zorlu müsabakaya Fenerbahçeli taraftarların ilgisi oldukça yüksek. Şampiyonluk parolası ile başlanan seonda son 2 haftadır galibiyet alamayan Fenerbahçe'de tek hedef Gençlerbirliği'ni mağlup etmek. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe'de Dirar, Moses ve Mevlüt Erdinç sahada olamayacak. Hasan Ali Kaldırım'ın ise durumu belirsiz. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta? FB-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi notlar...

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe, bu hafta evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ankara temsilcisi 4 maçtır kaybetmezken, Fenerbahçe 2 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyo. 13 haftada 22 puan toplayan Sarı Lacivertli ekip 6'ncı sırada yer alıyor. Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsiz. Onun bölgesinde sıkça oynayan Dirar ise kart cezalısı. Yanal, Hasan Ali'nin oynamaması durumunda sol bekte Tolga Ciğerci'ye şans verebilir. Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde ise sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.