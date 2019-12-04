Trabzonspor CAS'tan cevap bekliyor

Trabzonspor yönetimi UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu kararına itiraz etti. Yönetimin, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz ettiği belirtildi.

Bordo mavili yöneticiler "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz etmişti.

19 Kasım'da itirazın ilk duruşmasının gerçekleştiği ve yönetimin cevap beklediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Zaten ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan kulübün parasına el koyuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadesini kullandı.