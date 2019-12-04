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Trabzonspor CAS'tan cevap bekliyor

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Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TRABZONSPOR CAS'TAN CEVAP BEKLİYOR

yönetimi UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu kararına itiraz etti. Yönetimin, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına  nezdinde itiraz ettiği belirtildi.

Bordo mavili yöneticiler "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında almış olduğu, 'Kulübün katılacağı ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi el koyulması' kısmına nezdinde itiraz etmişti.

19 Kasım'da itirazın ilk duruşmasının gerçekleştiği ve yönetimin cevap beklediği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Zaten ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan kulübün parasına el koyuyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadesini kullandı.

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