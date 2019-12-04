Trabzonspor Onazi'ye kavuşuyor

Trabzonspor'un 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Onazi, 345 gün sonra takım kafilesine katıldı. Aşil tendonu kopan Onazi, kupada Altay maçının kadrosuna alındı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Onazi, kupada Altay maçının kadrosuna alındı.

Tam 345 gündür takımdan ayrı olan 26 yaşındaki ön libero, dün bordo- mavili kafile ile birlikte İzmir'e gitti. Teknik direktör Ünal Karaman'ın kısa bir süre de olsa Altay maçında Nijeryalı oyuncuya forma vermesi bekleniyor. Antalya sınavında da oynayabilir.