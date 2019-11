TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplere uyarılarda bulundu! "Ocak'tan itibaren can yakacak kararlar alacağız"

Sabah Gazetesi’nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Özdemir, ağır yaptırımların uygulanacağını söyledi. TFF Başkanı, "Ocak'tan itibaren can yakacak kararlar alacağız. Transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız" dedi.

zdemir

Başkanı Nihat Özdemir 'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu., "Türk futbolunun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur" diye konuştu.ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirseveyacezalarını uygulayacağız" dedi.Başkanı, "Futbol pastasını daha da büyütmemiz gerekiyor. Süper Lig 'in izlenme oranını artırmamız lazım. Yayıncı kuruluşun bu konudaki destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Özdemir, " Süper Kupa 'yı 4 takıma çıkararak yurt dışında oynatmayı düşünüyoruz. Yeni pazarlar bulmayı ve Süper Lig'in izlenme oranını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dünkü konuşmasında Turkuvaz Medya 'ya da teşekkür ettiBaşkanı Nihat Özdemir Türk futboluna verdiği destekten dolayı'a, teşekkür etti. Özdemir ayrıca "Böyle bir forumla Türk Futbolunun sorunlarını gündeme getiren Turkuvaz Medya'ya ve Sayın Serhat Albayrak'a teşekkür ederim dedi.