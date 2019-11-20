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Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı cevabı!

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ALMAN BASININA ASKER SELAMI CEVABI!

Milli futbolcumuz , Alman basınına çok tartışılan 'asker selamı' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın vazgeçilmez isimlerinden , Alman Bild Gazetesi'ne konuştu ve 'nın çok tepki gösterdiği "asker selamı" için en güzel cevabı verdi.

Askerlerimize selam yollamanın normal olduğunu söyleyen Hakan, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesini büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı sırasında milli futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde çıktıkları maçlarda gol sevinçlerini asker selamı vererek yaptı. Bu durum karşısında başta ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden tepkiler geldi. Son olarak , asker selamı gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Ancak sporcularımız, dik duruşlarını bozmayarak gerek 'de gerekse Avrupa maçlarında asker selamı vermeye devam etti.

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