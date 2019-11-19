Sabri Sarıoğlu geri dönüyor!
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Galatasaray'ın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan ve yeşil sahalara veda eden Sabri Sarıoğlu, antrenörlük dersleri aldığını söyleyerek "Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim" dedi.
17 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu, daha sonra sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırarak İzmir'in yolunu tutmuştu.
2017-2018 sezonunda Göztepe'de top koşturan Sarıoğlu, 1 sene futbol oynadıktan sonra yeşil sahalara veda etmişti.
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen eski futbolcu, teknik adam olarak futbola geri döneceğini açıkladı.
"KISA SÜREDE DÖNECEĞİM"
Sabri, ''Antrenörlük dersleri alıyorum. Kısa süre içerisinde yeşil sahalara döneceğim" dedi.
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