Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'in asker selamı vermesi sonrası Çizme adeta ayaklanmıştı. Merih Demiral'in Türk askerinin terör operasyonuna destek vermesini içlerine sindiremeyen İtalyanlar, milli futbolcunun Juventus'tan gönderilmesini istemişti. Aynı İtalyanlar ülkelerinde her geçen gün artan ırkçılık için ses çıkartmıyor. Son olarak Balotelli yapılan ırçılıklar nedeniyle sahayı gözleri yaşlı terk etti.