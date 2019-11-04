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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'in asker selamı vermesi sonrası Çizme adeta ayaklanmıştı. Merih Demiral'in Türk askerinin terör operasyonuna destek vermesini içlerine sindiremeyen İtalyanlar, milli futbolcunun Juventus'tan gönderilmesini istemişti. Aynı İtalyanlar ülkelerinde her geçen gün artan ırkçılık için ses çıkartmıyor. Son olarak Balotelli yapılan ırçılıklar nedeniyle sahayı gözleri yaşlı terk etti.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:52 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 14:10
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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral'in asker selamı vermesi sonrası Çizme adeta ayaklanmıştı. Merih Demiral'in Türk askerinin terör operasyonuna destek vermesini içlerine sindiremeyen İtalyanlar, milli futbolcunun Juventus'tan gönderilmesini istemişti.

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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

Merih Demiral'in asker selamı sonrası kariyerini bitirmek için çalışmalar yürüten İtalyanlar, ülkelerindeki ırkçılığı tetiklemeye devam etti. Basın önünde yaptıkları ırkçı açıklamaları tribünlere taşıyarak ülke geneline yayan İtalyanlar, 11 haftada 7 ırkçılık olayıyla karşı karşıya kaldı.

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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

11 haftası geride kalan İtalya liginde, 2'si medya ve sosyal medya üzerinden, 5'i iç saha olmak üzere en az 7 ırkçılık vakası yaşandı. İtalyan hakemler ırkçı tezahüratlar nedeniyle 2 maçı durdurmak zorunda kaldı.

İŞTE O IRKÇILIK ANLARI | VİDEO

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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

2. HAFTADA BAŞLADI

Inter'in 2. haftadaki Cagliari maçında Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, penaltı kullanacağı sırada ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

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Asker selamına çıldıran İtalya, ırkçılıkta rakip tanımıyor

Lukaku'yu yapılan ırkçılık sonrası arkadaşları sakinleştirdi.