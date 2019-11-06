Galatasaray R.Madrid'i devirdi! Asker selamı verdi
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı deplasmanda Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Galatasaraylı genç oyuncuların asker selamlı gol sevinci, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Sarı kırmızılı takıma 24. dakikada 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden Süleyman Luş, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı.
9 puanla grupta lider durumda bulunan rakibi karşısında 2. dakikada Alamo'nun golüyle 1-0 yeni duruma düşen Galatasaray, 24. dakikada Süleyman Luş'un attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı.
UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid maçında Galatasaray'ın attığı beraberlik golünden sonra futbolcular asker selamı verdi. 55. dakikada Yunus Akgün penaltıdan takımını 2-1 öne geçirirken, 66. dakikada Gutierrez Ortaga skoru 2-2'ye getirdi.
86. dakikada Atalaya Babacan ve 89. dakikada Işık Kaan Arslan'la iki gol bulan Galatasaray sahadan 4-1 galip ayrılırken, gruptaki ilk puanlarını elde etti.
Sarı kırmızılı takımda 90+1'de Yunus Akgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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