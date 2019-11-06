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Galatasaray R.Madrid'i devirdi! Asker selamı verdi

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Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
G.SARAY R.MADRİD'İ DEVİRDİ! ASKER SELAMINI VERDİ

'nde U19 Takımı deplasmanda 'i 4-2 mağlup etti. Galatasaraylı genç oyuncuların asker selamlı gol sevinci, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sarı kırmızılı takıma 24. dakikada 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydeden , gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek kutladı.

9 puanla grupta lider durumda bulunan rakibi karşısında 2. dakikada Alamo'nun golüyle 1-0 yeni duruma düşen , 24. dakikada Süleyman Luş'un attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı.

'nde maçında Galatasaray'ın attığı beraberlik golünden sonra futbolcular asker selamı verdi. 55. dakikada penaltıdan takımını 2-1 öne geçirirken, 66. dakikada Gutierrez Ortaga skoru 2-2'ye getirdi.

86. dakikada Atalaya Babacan ve 89. dakikada Işık Kaan Arslan'la iki gol bulan Galatasaray sahadan 4-1 galip ayrılırken, gruptaki ilk puanlarını elde etti.

Sarı kırmızılı takımda 90+1'de Yunus Akgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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