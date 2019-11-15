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A Milli Takım kadrosundan 9 futbolcu çıkarıldı!

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Giriş Tarihi: 15.11.2019
A MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN 9 FUTBOLCU ÇIKARILDI!

İzlanda ile oynanan maçta bir puan alarak 'ye katılma hakkı elde eden A Milli Takım'da 9 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edildi.

Elemeleri'ndeki son maçında 17 Kasım'da deplasmanda Andorra'yla karşı karşıya gelecek A Milli Takımımızın, bugün bu ülkeye yapacağı yolculuk öncesinde aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.

Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımımızın Andorra maçı aday kadrosuna davet edilen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür A Milli Takım'a alındı.

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