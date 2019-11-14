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14.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye İzlanda maçını tribünden izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı.
Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti.

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