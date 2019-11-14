Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Türkiye EURO 2020 Grup Elemeleri maçında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu'munda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Grubunda lider olan Türkiye'nin karşılaşmasını 48 bin taraftar takip etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti sonrası yurda döndü ve ayağının tozuyla millere destek vermek için stadyumdaki yerini aldı. Erdoğan, maçı protokol tribününden takip ederken taraftarların yoğun ilgilisiyle karşılandı. İşte Türkiye İzlanda maçından ilk kareler ve renkli görüntüler...