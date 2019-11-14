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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Türkiye EURO 2020 Grup Elemeleri maçında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu'munda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Grubunda lider olan Türkiye'nin karşılaşmasını 48 bin taraftar takip etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti sonrası yurda döndü ve ayağının tozuyla millere destek vermek için stadyumdaki yerini aldı. Erdoğan, maçı protokol tribününden takip ederken taraftarların yoğun ilgilisiyle karşılandı. İşte Türkiye İzlanda maçından ilk kareler ve renkli görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 21:15
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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Türkiye EURO 2020 Grup Elemeleri maçında İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyu'munda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Grubunda lider olan Türkiye'nin karşılaşmasını 48 bin taraftar takip etti. İşte Türkiye İzlanda maçından ilk kareler ve renkli görüntüler...

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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti sonrası yurda döndü ve ayağının tozuyla millere destek vermek için stadyumdaki yerini aldı. Erdoğan, maçı protokol tribününden takip ederken taraftarların yoğun ilgilisiyle karşılandı. İşte o görüntüler...

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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Bir grup taraftar asker selamı vererek UEFA'nın Milli futbolcularımıza asker selamı vermeleri nedeniyle açtığı soruşturmaya göndemede bulundu.

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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Taraftarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartını açarak sevgi gösterisinde bulundu.

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Türkiye İzlanda maçından ilk görüntüler

Türkiye ile İzlanda arasında oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme mücadelesinde tam 48 bin taraftar yer aldı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda'nın karşı karşıya geldiği karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği mücadelede tribünlerde tam 48 bin taraftar yer aldı.