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Emmanuel Emenike'ye büyük şok!

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Giriş Tarihi: 15.11.2019
EMMANUEL EMENİKE'YE BÜYÜK ŞOK!

Bir dönem ülkemizde forma giyen 'ye büyük şok. 2. Lig ekibi Westerlo, Nijeryalı futbolcu Emenike ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

ekibinden yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Gerekçe olarak Emenike'nin beklenen fiziki seviyeye ulaşamaması gösterildi.

'de ve formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı ekibi 'tan ayrılmasının ardından boşta kalmıştı.

Westerlo ile anlaşan Emenike, Belçika ekibinde sadece 5 karşılaşmada forma giyebilmiş ve gol atma başarısı gösterememişti.

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