Son dakika: Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başlayan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Başkan Erdoğan, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi salonda sinevizyon gösterimi yapıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze ilk çocukluk ve gençlik yıllarında düştü. Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri hep en üstte kaldı. Hizmet ve icraat onoktasında herkesin yanında olduk bununla birlike Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri hiç değişmedi.

Uluslararası organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız. Çok daha iyisini yapabilecek kabiliyetteyiz.

Altyapı ve sporcu yetiştirme sistemi en önemli iki eksiğimizdir. Stadyumlarımızı yeniledik. Fenerbahçe Stadyumu bu değişimin ilk ve en önemli örneğidir. Kulüplerimizden de altyapıya çok daha önem vermelerini bekliyoruz.

Spor kritik tanıtım ve propaganda işlevine sahiptir.

Sınırlarımızda tarihi yönde gelişmeler yaşanıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla 4 bin KM2'lik alanı güvenli hale getirmiştik. Barış Pınarı Harekatı ile 4 bşn 220 alanı kontrol altına alarak güvenli hale getirdik.

Süre bir hafta, 150 saat. 150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse bu işi biz ele alacağız ve temizliği biz yapacağız. Bölgede tek bir damla dahi masum kanı dökülmesini istemiyoruz.

Biz size artık silah vermeyeceğiz diyorlar. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları biz üretiyoruz. Ne yaparsanız yapın biz daha çok güçleneceğiz.

Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı yapıp bunu dünyaya göstereceğiz. Güvenli bölge konusunda destek verilmezse açarız sınırlarımız şantaj yapmıyoruz. Destek talebinde bulunuyoruz.

ALİ KOÇ: "ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün ardından kürsüye gelen Ali Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik. Bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

VEFA KÜÇÜK: "FENERBAHÇE VE TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLK"

Başkan Erdoğan'ın katılımının ardından konuşma yapan Küçük, "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı. Elinizde paketle gelmediniz ama niyetiniz dolu, gönlünüz dolu geldiniz" dedi.

"1 OYUN SAHİBİ BELKİ DE SİZSİNİZDİR"

21 sene önce Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına girdiği ve 1 oyla kaybettiği seçime değinen Küçük, "Aziz Yıldırım ile girdiğim başkanlık yarışını 1 oyla kaybetmiştim. Aradan 25 sene geçti. O 1 oyu kimin verdiğini bir türlü bulamıyorum. Siz o kongreye gelerek oy vermiştiniz. Ben bu 1 oyun sahibini 21 yıldır arıyorum, yoruldum. Belki sizsinizdir, merak ediyorum." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON ÇAKIROĞLU'NDA TEŞEKKÜR KONUŞMASI...

Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, "Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİP HAZIRLANDI

Tüm yöneticilerin ve Başkan Ali Koç'un hazır bulunacağı toplantıda Başkan Erdoğan için hazırlanan özel klibin yayınlanacağı ve rozet töreni için hazırlıklar yapıldığı öğrenildi. Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe'nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi. Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu gündemindeki diğer konuları da ele alacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, geçen yıla göre kulübün toplam borcunun 612 milyon eurodan 568 milyon euroya düştüğünü açıkladı.

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