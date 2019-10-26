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26.10.2019

Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel klip!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler, Başkan Erdoğan için özel klip hazırladı. İşte Fenerbahçe'nin Başkan Erdoğan için hazırladığı o klip.

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