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Ali Koç: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteğiyle Kenan Evren Lisesi Fenerbahçe'ye devredildi

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Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
FENER'İN BEKLEDİĞİ MÜJDE ERDOĞAN'DAN

üyeliğinde 25 yılını dolduran Başkan da üyesi oldu. Divan Kurulu üyeliği için düzenlenen törende konuşan Fenerbahçe Başkanı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Lisesi arazisinin sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan desteğiyle gerçekleşen devir salonda büyük bir alkış aldı.

Başkanı , Kalamış'ta bulunan Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda sarı lacivertli camiaya büyük bir müjde verdi.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Ali Koç, 'ın 17 yıl önce başlattığı sürecin sonuna geldiklerini ve Başkan 'ın destekleriyle Lisesi arazisinin kulübe devredildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleşen devir müjdesi salonda büyük bir alkış aldı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

MÜJDE GELDİ

"Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan 'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir.

"SAĞ OLUN, VAR OLUN..."

Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağ , var olun. İyi ki geldiniz."

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