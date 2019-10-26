Ali Koç: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın desteğiyle Kenan Evren Lisesi Fenerbahçe'ye devredildi
Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını dolduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Divan Kurulu üyesi oldu. Divan Kurulu üyeliği için düzenlenen törende konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Kenan Evren Lisesi arazisinin sarı lacivertli kulübe devredildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan desteğiyle gerçekleşen devir salonda büyük bir alkış aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda sarı lacivertli camiaya büyük bir müjde verdi.
BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı sürecin sonuna geldiklerini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın destekleriyle Kenan Evren Lisesi arazisinin kulübe devredildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın desteğiyle gerçekleşen devir müjdesi salonda büyük bir alkış aldı.
Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;
MÜJDE GELDİ
"Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir.
"SAĞ OLUN, VAR OLUN..."
Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz."
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