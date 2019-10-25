Çaykur Rizespor 2-0 Ankaragücü | Maç sonucu
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0 getiren Karadeniz ekibi mücadelen 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0 getiren Karadeniz ekibi mücadelen 3 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Vetrih'in geri pasında araya giren İlhan Parlak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.
13. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası ortasında, penaltı noktası üzerinden İlhan Parlak'ın plase vuruşunda top yandan auta çıktı.
19. dakikada Boldrin'in ortasında, ceza sahası içerisine giren Vetrih'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı direk dibinde ayaklarıyla çelmeyi başardı.
24. dakikada Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Koray Gençerler Alihan Kubalas'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
26. dakikada Samudio'nun penaltı vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.
35. dakikada Pinto'nun sağ taraftan ceza sahası ortasında, İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın ellerinde kaldı.
41. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
İKİNCİ YARI
58. dakikada Boldrin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Samudio'nun kafa vuruşu kaleci Korcan'dan sekti.
60. dakikada Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağları bir kez daha havalandırdı. 2-0
63. dakikada Vetrih'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin vuruşunu yapmadan önce araya Mehmet Sak girdi ve topu kornere gönderdi.
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