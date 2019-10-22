Şampiyonlar Ligi’nde merakla beklenen Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle! GS Real Madrid maçı canlı radyo yayını futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Maçı televizyondan izleme ekranı olmayan taraftarlar Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor. GS Real Madrid maçı canlı radyo yayını merak konusu oldu. Bu akşam saat 22:00’de başlayacak dev karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayın ile izlenebilecek.

Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinle! GS Real Madrid maçı canlı radyo yayını için araştırmalar sürüyor. Sarı kırmızılı taraftarlar maçın heyecanını radyo yayını ile yaşamak istiyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? Şampiyonlar Ligi 3. hafta grup maçında temsilcimiz Galatasaray'ın İspanyol devi Real Madrid ile oynayacağı mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İşte, maçı izleme imkanı olmayan futbol severler için maçı radyodan dinleme linki!

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI RADYODAN DİNLE!

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarının radyo yayın hakları herhangi bir yayıncı kuruluşta bulunmuyor. Bu nedenle Galatasaray – Real Madrid maçını veren bir radyo kanalı yok. Ancak A Spor canlı yayını dinleyerek maçın canlı anlatımını ve yorumlarını dinleyebilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz.

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FALCAO YİNE YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

REAL MADRİD'DE 6 EKSİK

İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

28 KARŞILAŞMADA İKİ KEZ GALİBİYET SEVİNCİ

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

SON 9 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 7 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.