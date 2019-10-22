Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? GS maçı şifresiz izleme yolları!

Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar sarı kırmızılı taraftarın sorguladığı konulardan birisi. Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında İspanyol devi Real Madrid’i konuk edecek. Futbolseverler GS maçı şifresiz izleme yollarını araştırıyor. Bu nedenle Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesi merak ediliyor. Karşılaşma birçok yabancı kanaldan canlı olarak ekranlara gelecek. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesi!

Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar nelerdir? Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek karşılaşma Galatasaray Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverler GS maçı şifresiz izleme yollarını merak ediyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar hangileri? Karşılaşmayı dünya çapında birçok spor kanalı canlı yayınlayacak. Evlerinde uydu alıcısı veya uygun donanımı bulunduran futbolseverler bu nefes kesecek maçı izleyebilecek. İşte, Galatasaray Real Madrid şifresiz veren kanallar!

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

GALATASARAY'DA SON DURUM!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

FALCAO BU MAÇTA YOK

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

İspanyol ekibinde ise 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

AVRUPA'DA 282. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 108 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 32. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 4 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.

Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.