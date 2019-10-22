BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray-Real Madrid maçı ilk 11'i
Süper Lig'de Sivasspor karşısında çok önemli 3 puan alan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında bu akşam evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Zorlu karşılaşma öncesi Terim ilk 11'ine son şeklini verdi. İşte aslanın Madrid'i yıkacak 11'i...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:22
- 1
- 38
- 2
- 38
- 3
- 38
- 4
- 38
- 5
- 38