Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? GS PSG maçı izleme yolları!
Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? GS PSG maçı izleme yolları sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar sorgulanıyor. Saat 22:00’de başlayacak mücadele Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. PSG’nın birçok yıldızı bu maçta forma giymeyecek. Neymar dahil 5 isim forma giymeyecek. Peki, Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? İşte yanıtı…
Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? Şampiyonlar Ligi 2. hafta heyecanı yaşanmaya başlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirvesi olan Devler Ligi'nde Galatasaray bu hafta PSG ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar sarı kırmızılı taraftarların sorguladığı konulardan birisi. İşte GS PSG maçı izleme yolları!
GALATASARAY PSG MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1
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CBC SPORT NASIL İZLENİR?
CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.
CBC Sport uydu ve frekans bilgileri
Uydu: AzerSpace 46°
Frekans: 11135 H 27500
GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.
Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi.
PSG'DE 3 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.
Neymar'ın dışında sakatlık problemleri bulunan Edinson Cavani ve Julian Draxler de sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında sahada olmayacak.
GALATASARAY ZAFERE HASRET
Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG'yi konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyeti unuttu. Sarı-Kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece 2 kez taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. G.Saray 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa maçında rakiplerine 2 kez üstünlük kurabildi. Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maç kazanamayan Galatasaray ardından Benfica'yı 2-1, geçen sezon da Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçti.
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