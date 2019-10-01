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01.10.2019

Galatasaray - PSG (Paris Saint-Germain) canlı anlatım |Video İZLE

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Fransız ekibi PSG'yi (Paris Saint-Germain) konuk ediyor. Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Aslan, Devler Ligi'ne de deplasmanda oynadığı Club Brugge beraberliği ile başlamıştı. Futbolseverler Galasaray - PSG maçıyla ilgili maç saat kaçta? GS - PSG maçını hangi kanal yayınlıyor? gibi sorulara internetten yanıt arıyor. Saat 22'de başlayacak olan karşılaşmayı ise taraftarlar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean canlı takip edebilecekler. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak. Maçla ilgili kadrolar, goller ve özet anlatımı dair tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY PSG CANLI ANLATIM VİDEO İZLE

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