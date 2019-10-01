Galatasaray PSG maçı radyodan dinle! GS PSG maçı radyo yayını var mı?

Galatasaray PSG maçı radyodan dinle! Galatasaray PSG maçı radyo yayını futbol severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 22:00’de başlayacak ve sonucu merakla beklenen GS PSG maçı radyo yayını var mı? Karşılaşmanın televizyon yayını beIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports üyeliği bulunması gerekiyor. Maçı izleme olanağı bulunmayan futbol severler Galatasaray PSG maçı radyodan dinleme yollarını araştırıyor. İşte GS PSG maçı radyo yayını hakkında merak edilenler…

Galatasaray PSG maçı radyodan dinle. Galatasaray PSG maçı canlı radyo yayını merak ediliyor. Dev maça sayılı dakikalar kala GS PSG maçı radyo yayını var mı sorusuna sarı kırmızılı taraftarlar yanıt arıyor. Maçı izleme şansı bulunmayan veya radyodan dinlemek isteyen futbol severler dev maçın radyo yayını olup olmadığını araştırıyor. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22:0'de başlayacak.

GALATASARAY PSG MAÇI RADYODAN DİNLE!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray – PSG maçının televizyon yayınını beIN Sports yapacak. Saat 22:00'de ilk düdüğü çalınacak maç beIN Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarının radyo yayınlarını herhangi bir radyo kanalı satın almadı. Ancak maçın canlı yorumlarını Aspor radyo ile takip edebilirsiniz. Aynı zamanda haberimizden maçın canlı anlatımını izleyebilirsiniz.

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İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Seri, Nzomzi, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao.

PSG: Keylor Navas, Bernat, Kimpembe, Tiago Silva, Meunier, Verratti. Marquinhos, Gueye, Di Maria, Mbappe (Choupo-Moting), Sarabia

Lemina, PSG maçında forma giymeyecek

Galatasaray'da Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle Paris Saint-Germain maçında forma giyemeyecek.

PSG'de Neymar dahil 5 isim yok

Paris Saint-Germain ise Galatasaray karşısına Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Neymar dışında PSG'de Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba da maç kadrosunda yer almıyor.