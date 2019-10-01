Galatasaray PSG maç özeti! – Galatasaray PSG özet ve önemli anları!

Galatasaray PSG maç özeti futbol severler tarafından sorgulanmaya başlandı. Galatasaray PSG özet dakikaları nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında yıldızlar topluluğu PSG’yi ağırladı. Çekişmeli geçen mücadelede tek gol sesi 52. dakikada Icardi’nin ayağından geldi. İşte, Galatasaray PSG özet ve önemli anları!

Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray PSG maç özeti ve önemli anlarını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray sahasında Fransız devi PSG ile karşılaştı. Temsilcimiz Galatasaray sahasında iyi bir mücadele göstermesine rağmen PSG'ye diş geçiremedi. Karşılaşmadaki tek golü 52. dakikada PSG'den Icardi kaydetti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray PSG özet anları araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray PSG maç özeti ve önemli anları!

GALATASARAY PSG MAÇ ÖZETİ

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

TUCHEL TARİHE GEÇTİ

Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransız ekibinin çalıştırıcısı ilk yarıda gördüğü sarı kartla, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü Thomas Tuchel 39. dakikada sarı kart görerek tarihe geçti. FIFA'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.