Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler...

Süper Lig'in 6. hafta maçında sezonun ilk derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte dev maçtan kareler... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray 51.663 seyirciyle rekor kırdı. Sarı-Kırmızılılar sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda 'Muhteşem Galatasaray taraftarından yeni bir rekor daha! 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı! Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!' ifadelerine yer verdi. İŞTE DEV DERBİDEN KARELER