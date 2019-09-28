Derbi öncesi Max Kruse gönülleri fethetti
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse derbi öncesi gönülleri fethetti. Derbi öncesi seremonide sarı-lacivertli takımın futbolcu Max Kruse, İstiklal Marşı'nı okudu.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe ile karşılaştı.
Mücadele öncesi seremonide ilginç bir an yaşandı.
Fenerbahçe'nin Alman forveti Max Kruse, Galatasaray derbisi öncesi seremonide İstiklal Marşı'nı okudu.
Kruse'un bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.
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