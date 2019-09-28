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Derbi öncesi Max Kruse gönülleri fethetti

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Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
DERBİ ÖNCESİ MAX KRUSE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

'nin Alman futbolcusu derbi öncesi gönülleri fethetti. Derbi öncesi seremonide sarı-lacivertli takımın futbolcu Max Kruse, 'nı okudu.

'in 6. haftasında kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu ile karşılaştı.

Mücadele öncesi seremonide ilginç bir an yaşandı.

Fenerbahçe'nin Alman forveti , Galatasaray derbisi öncesi seremonide 'nı okudu.

Kruse'un bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

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