Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne kadar?

Galatasaray Fenerbahçe biletleri için taraftarların araştırması sürüyor. Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne kadar sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Sonucu merakla beklenen dev Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstereceği karşılaşma için maç biletleri de satışa çıkıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne kadar? İşte maç öncesi tüm merak edilenler!

Galatasaray Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? 2019-2020 sezonunun sonucu merakla beklenen ilk büyük derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig 6.haftasında bu hafta sonu oynanacak Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Galatasaray'ın sahası Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım taraftarları da maçı yerinden izlemek istiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? İşte yanıtı!

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Ancak biletler satışa çıktığı anda fiyat bilgilerini ve satış bilgilerini sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

PASSOLİG NEDİR?

Passolig futbol maçlarına gitmek isteyen taraftarların sahip olması gereken elektronik kart uygulamasıdır. Passolig olmadan maçlara girilemez. Eskiden maçlara bilet almak için girilen bilet kuyrukları artık yerini passolig aracılığıyla internet üzerinden bilet alma işlemine bıraktı. Kağıt biletlerin yerini de e-biletler almış oldu.

PASSOLİG NASIL KULLANILIR?

Passolig almak isteyenlerin öncelikle uygulamanın resmi sitesi olan www.passolig.com.tr sitesinden "Hemen Al" butonuna basarak siteye üye olması gerekiyor.

Daha sonra başvuru formunu doldurarak SMS ile gelen şifreyi girmesi ve kart talebinde bulunması isteniyor.

Passolig kartınızın siparişini verdiğiniz andan itibaren kartın gelmesini beklemeden maçlara gidebilirsiniz. Passolig kartınız gelene kadar gitmek istediğiniz maçın biletini internet üzerinden almanız ve takımınızın stat girişinden tek girişlik kart almanız yeterli.

Passolig kartınız geldikten sonra ise internet üzerinden bilet ya da kombine alarak maçlara sadece passolig kartınızla gidebilirsiniz. Passolig kart, kargoyla evinize gönderilecek.