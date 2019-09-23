23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2019
UNUTULMAZ SPOR SPİKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Spor Yazarları Derneğinin () kurucularından, 'nin unutulmaz spor spikeri , 91 yaşında vefat etti. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

'nin unutulmaz spor spikeri , 91 yaşında vefat etti.

'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.

Gazeteciliğe 1955 y��lında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN