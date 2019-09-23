Unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etti
Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.
TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya, 91 yaşında vefat etti.
TSYD'den yapılan açıklamada, Karakaya'nın 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "TSYD'nin kurucularından, TRT'nin unutulmaz spor spikeri Necati Karakaya vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Camiamızın başı sağ olsun. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi yarın duyurulacaktır." denildi.
Gazeteciliğe 1955 y��lında Milliyet gazetesinde başlayan Karakaya, TRT'de spor spikerliği yaptı. Birçok önemli organizasyonda maç anlatan Karakaya, Türkiye Futbolcular Sendikasının da bir dönem başkanlığını yaptı.
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