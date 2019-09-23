Sivasspor, Trabzonspor'u son anlarda mağlup etti Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1 Maç sonucu
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Bordo mavililer 3.dakikada Avdijaj'la 1-0 öne geçmesine rağmen 41.dakikada Fernando ve 90+5.dakikada Uğur Çiftçi'nin gollerine engel olamadı ve sahadan puansız ayrıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.
36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.
41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
İKİNCİ YARI
50. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.
58. dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Fernando, topu ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Mert Hakan Yandaş'a aktardı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan bu futbolcunun ceza alanından vuruşunda, Uğurcan gole izin vermedi.
77. dakikada Appindangoye'nin Sörloth'a ceza alanındaki müdahalesinin ardından karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Video Yardımcı Hakem sistemine başvurdu. Uğurlu, incelemenin ardından penaltıya hükmetti. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Sörloth, topu dışarı gönderdi.
85. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayından vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sivasspor öne geçti. 90+6'ncı dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Uğur Çiftçi, hızla mesafe katederek soldan ceza alanına girdi. Rakibini de çalımlayan Uğur Çiftçi'nin yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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