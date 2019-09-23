Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

Türkiye'de tüm gözler 28 Eylül Cuımartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen iki kulüp arasında gerginlikler çıkmıştı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i kast ederek söylediği sözler, ilişkileri iyice gerdi. Tüm bu yaşananlar, dev derbinin tansiyonunu daha başlamadan yükseltti. Her iki deneyimli hoca dev derbiye en uygun ilk 11'le çıkmak isterken, sakat futbolculardan önemli haberler geldi.





Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





