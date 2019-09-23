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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

Türkiye'de tüm gözler 28 Eylül Cuımartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Yaz transfer döneminde birçok oyuncu için karşı karşıya gelen iki kulüp arasında gerginlikler çıkmıştı. Son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i kast ederek söylediği sözler, ilişkileri iyice gerdi. Tüm bu yaşananlar, dev derbinin tansiyonunu daha başlamadan yükseltti. Her iki deneyimli hoca dev derbiye en uygun ilk 11'le çıkmak isterken, sakat futbolculardan önemli haberler geldi.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 13:40
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi önemli gelişme!

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