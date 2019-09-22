Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig 6. hafta karşılaşması Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sezonun sonucu merakla beklenen derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Futbol severler dev derbinin ne zaman oynanacağını merakla araştırıyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın tarihi şimdiden sorgulanıyor. Dev derbi öncesi Fenerbahçe’nin 10 puanı bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray ise 8 puan topladı. İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun yanıtı!
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Sezonun nefes kesecek derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Süper Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? İşte yanıtı!
GALATASARAY'DA SON DURUM
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, ligde 5 maçta 8 puan topladı. Oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
FENERBAHÇE'DE SON DURUM
Sarı lacivertli ekip ligde Alanyaspor yenilgisini çabuk atlattı. Ligde oynadığı son maçta Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1 galip gelerek derbi için moral topladı. Fenerbahçe ligde 5 maçta 10 puan elde etti.
GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'HD'den canlı yayınlanacak.
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