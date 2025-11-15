Gıda zehirlenmelerine karşı bakanlıklardan peş peşe uyarılar geldi





VATANDAŞLARA UYARILAR: İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



•⁠ ⁠Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.



•⁠ ⁠Sıcak tutulacak gıdalar 65°C'nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli.



•⁠ ⁠Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.



•⁠ ⁠Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı.



•⁠ ⁠Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı.



•⁠ ⁠Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.



•⁠ ⁠Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli.



•⁠ ⁠Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112'ye yönlendirilmeli.



•⁠ ⁠Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TEMEL KURALLAR



•⁠ ⁠Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli.



•⁠ ⁠Doğadan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli.



•⁠ ⁠Bozulmuş, şişmiş, rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli.



•⁠ ⁠Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmeli.



•⁠ ⁠Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalı.