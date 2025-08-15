Uzmanı uyardı: "Güneşe maruz kalırken cildinize dikkat edin"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yazı son 50 yılın en sıcak yaz aylarından biri olarak kayıtlara geçerken, bilinçsizce güneş ışığı almak bazı riskler taşıyor.

Sıcaklık artışına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nursel Dilek, güneş maruziyetine karşı uyardı.

Güneşe çıkış saatine ve giyime dikkat

Yaz aylarında artan sıcaklık, nem oranı ve güneş ışınlarına maruziyet çeşitli cilt hastalıklarında belirgin bir artışa neden oluyor. Prof. Dr. Nursel Dilek, özellikle güneş yanıkları, güneş lekeleri, isilik, mantar enfeksiyonları, alerjik döküntüler ve rozasea (gül hastalığı) gibi cilt hastalıklarının yaz döneminde daha sık görüldüğünü belirtti. Güneşin zararlı etkilerinin sadece kısa vadede yanıkla sınırlı kalmayacağını kaydeden Prof. Dr. Nursel Dilek, "Uzun süreli ve kontrolsüz güneşlenme, başta cilt kanserleri olmak üzere birçok ciddi deri hastalığına zemin hazırlar. Ayrıca sıcak ve nemli ortamlarda mantar hastalıkları, terlemenin arttığı bölgelerde isilik gibi şikayetler sık karşımıza çıkar. Özellikle yaz döneminde kişisel hijyenin, uygun kıyafet seçiminin ve güneş koruyucu ürün kullanımının ihmal edilmemesi gerekir" dedi.

Güneşten faydalanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Dilek, özellikle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçınılması gerektiğini söyledi. Bu saat aralığının 10.00-16.00 arasında da genişletilebileceğini belirten Dilek, "Güneşin en yakıcı etkisi bu saatlerde görülüyor. Giyilen kıyafetlerin dokusu ve rengi de önemli. Kalın dokulu, açık renkli, kuru kıyafetler tercih edilmeli. Islak kıyafet ya da mayo ile uzun süre güneşte kalmak koruyucu olmaz" şeklinde konuştu.

Güneş kremi doğru kullanılmalı

Güneşten korunmada güneş koruyucuların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nursel Dilek, bu ürünlerin krem, losyon, sprey ve köpük formunda olabileceğini söyledi. Dilek şöyle devam etti; "Mineral içerikli kremler ultraviyole ışınları yansıtırken, kimyasal içerikliler ışınları emerek koruma sağlar. Tüm yaş gruplarına uygun güneş kremi seçimi büyük önem taşıyor. SPF değeri, ürünün koruyuculuğunu gösterir. En az SPF 30 içeren ürünler öneriyoruz. Ancak unutulmamalı ki hiçbir güneş kremi 2-3 saatten uzun koruma sağlamaz. Bu nedenle güneş kremleri 2-3 saatte bir yeniden uygulanmalı. Ayrıca güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürülmesi gerekir."

D vitamini eksikliği yapmaz

Güneş koruyucuların D vitamini eksikliğine yol açtığı yönündeki iddialara da açıklık getiren Prof. Dr. Nursel Dilek, bu konuda şu bilgileri paylaştı; "Güneş kremleri D vitamini sentezini engellemez. Dirsek ve diz altı bölgeleri 30 dakika boyunca güneşle temas ettiğinde, vücut için gerekli D vitamini sentezi gerçekleşir. Güneş kremini ideal şartlarda kullanan bir kişi bile yarım saatlik korumasız güneş teması ile yeterli D vitamini alabilir. Özellikle çocuklarda 6 aydan itibaren güneş koruyucu kullanımı büyük önem taşımaktadır. Çünkü çocukluk ve gençlik döneminde oluşan güneş yanıkları, ileride cilt kanseri riskini ciddi şekilde artırmaktadır."