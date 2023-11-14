Mandalinayı sakın çekirdeğiyle yemeyin! Sağlığı tamamen bozuyor
Kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalina hakkında çok önemli uyarı geldi. Tam bir C vitamini deposu olan mandalinanın çekirdeğinin de bir o kadar zararlı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan mandalinanın birçok faydası olsa da çekirdeğinin de bir o kadar zararı olduğu ortaya çıktı.
MANDALİNA ÇEKİRDEKLERİNİ YUTMAYIN
Kış aylarında çıkan ve C vitamini açısından zengin olan mandalina kan basıncını düzenliyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Birçok faydası olan meyvenin çekirdeklerinin tüketilmemesi ile ilgili uzmanlar sık sık uyarılarını paylaşıyor.
Mandalina çekirdeğini sık sık yutmak apandisit tıkanmasına sebep oluyor. Mandalina çekirdeği bağırsağa girdikten sonra apandisit tıkarken iltihaplanmaya da neden oluyor.
Mandalina çekirdeklerini sık sık yutmuyorsanız kaygı duymanıza gerek yok ancak mandalina çekirdeklerinin tüketilmemesi öneriliyor.
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