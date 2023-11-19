Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘antibiyotik’ uyarısı: Virüse bağlı enfeksiyonlar için kullanılmaz

BİLİNÇSİZ KULLANIM VURGUSU

"Antibiyotikler bilinçli kullanılmalıdır. Bilinçli kullanılmazlarsa, enfeksiyonlara yol açan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazanır. Bu durumda bile ölümcül hastalıkların tedavisi zorlaşabilir veya imkânsız hale gelebilir. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır. Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim."