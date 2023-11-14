Tüp bebek tedavisi isteyenlere devletten tam destek! Kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayıp genel sağlık sigortalı çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanan, ancak kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için "verici kardeş" doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderlerini de ödüyor.

40 YAŞ SINIRI

En fazla tüp bebek tedavisi yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, tedavide erkek de yaş sınırı bulunmamakla birlikte kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenen geçerli sağlık raporunun olması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda sağlık hizmetleri ödeniyor. Tüp bebek tedavisinde tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.