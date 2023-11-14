Tüp bebek tedavisi isteyenlere devletten tam destek! Kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Çocuğu olmayan çiftlerin tüp bebek tedavisi masrafını 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor. Kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için "verici kardeş" doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderleri de ödeniyor. İşte detaylar...
Türkiye'de yılda yaklaşık 100 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kadın ya da erkekten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayıp genel sağlık sigortalı çiftlerin tüp bebek tedavisini 3 deneme ile sınırlı olmak üzere devlet karşılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanan, ancak kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek çocuk için "verici kardeş" doğmasına yönelik tüp bebek uygulama giderlerini de ödüyor.
40 YAŞ SINIRI
En fazla tüp bebek tedavisi yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, tedavide erkek de yaş sınırı bulunmamakla birlikte kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenen geçerli sağlık raporunun olması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda sağlık hizmetleri ödeniyor. Tüp bebek tedavisinde tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için verilen hizmetin yüzde 30'u, ikinci denemede yüzde 25'i, üçüncü denemede ise yüzde 20'si oranında kişilerden katılım payı alınıyor.
GENETİK İŞLEMLER
SGK, kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşabilecek çocuğa sahip ailenin tedavisinin başka yöntemle mümkün olmaması, tıbben zorunlu görülmesi durumunda giderleri karşıladıklarını duyurdu. Kök hücre tedavisi umuduyla "verici kardeş" doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinde yapılan genetik tarama tetkiklerinde "ön hazırlık, emriyoya yapılan tüm işlemler" Kurum tarafından ödeniyor.
Ödeme, hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak gerçekleştiriliyor. Kalıtsal hastalığı olan çiftlerin bebek tedavisi hakkı kapsamındaki genetik tarama tetkikleri de Kurum tarafından karşılanıyor. Tüp bebek tedavisinde evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmama koşulu bulunmuyor. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş çocuk olması tüp bebek tedavisine engel teşkil etmiyor.
Harp, vazife malulleri ve eşleri, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanların kendileri, eşlerinden katılım payı alınmıyor. Aşılamada en az 2 deneme yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisine geçiliyor. Erkekte Azospermi (meni içerisinde sperm hücresi olmaması durumu) olması durumunda son 3 yılda diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınmamış olduğunun belgelenmesi koşulu aranmıyor. Sağlık Uygulama Tebliği gereği tüp bebek tedavisinde en fazla 3 deneme karşılanıyor.
GSS'Lİ OLMASI ZORUNLU
Tüp bebekte devlet desteği için eşlerden birinin 5 yıldır genel sağlık sigortalı olması ve 900 prim gün sayısının olması gerekiyor. Uygulamanın yapılacağı tıp merkezinin SGK ile sözleşmesi olması zorunluluğu bulunuyor. Tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, iki kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ve bir üroloji uzman hekiminin katılımı ile düzenleniyor.
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