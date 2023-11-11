11 Kasım 2023, Cumartesi
Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
Canan Karatay, cilt bakımına önem veren kadınlar için ezber bozan bir açıklamada bulundu. Yaşlanma belirtileri arasında göz çevresinde beliren kaz ayakları gibi durumlarla başa çıkmanın mümkün olduğunu belirten Karatay, herkesin evinde bulunan bir besinin kırışıklık görünümünü engellediğini ifade etti. İşte, Canan Karatay'ın bahsettiği 10 yaş gençleştiren formül...
Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:21
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