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Haberler Galeri Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

Canan Karatay, cilt bakımına önem veren kadınlar için ezber bozan bir açıklamada bulundu. Yaşlanma belirtileri arasında göz çevresinde beliren kaz ayakları gibi durumlarla başa çıkmanın mümkün olduğunu belirten Karatay, herkesin evinde bulunan bir besinin kırışıklık görünümünü engellediğini ifade etti. İşte, Canan Karatay'ın bahsettiği 10 yaş gençleştiren formül...

Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:21
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Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaşlanma karşıtı mucize bir formülü açıkladı. Karatay, o besinin düzenli olarak tüketilmesinin gençleşme ve sağlıklı hücre sayısında artış sağlayabileceğini belirtti. İşte yaşlanmayı önleyen formüller....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

UYUYANA KADAR TÜKETİN

Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivi meyvesinin adeta 10 yaş gençleştirdiğini belirtti ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğini vurguladı.

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Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

KİVİNİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

▶Anavatanı Çin olan kivi meyvesi Avrupalılar tarafından Yeni Zelanda'ya getirilmiş ve böylece dünyaya yayılmıştır. Türkiye' de Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen kivi, vücut sağlığı açısından önemli vitamin ve mineraller içeren, yeşil renkli, küçük ve lezzetli bir meyvedir.

▶Hem ekşi hem de tatlı bir tada sahip olan tropikal meyve kivi kış mevsiminde yetişir. Kivi yeni hasat edildiğinde ekşidir, ekşi tatlardan hoşlanmıyorsanız olgunlaşmış olanları tercih etmelisiniz.

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Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

▶İçeriğindeki zengin C vitamini sayesinde hava değişimi kaynaklı nezleye ve soğuk algınlığına karşı faydalıdır. Bağışıklığı güçlendirir.

▶İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, sindirim sitemini hızlandırır ve kabızlığı önler. Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan hastalar, yüksek değerde lif ve potasyum içeren kivi meyvesini tüketerek hastalığın belirtilerini azaltabilirler.

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Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

▶Doğadaki en yüksek antioksidana sahip gizemli bir besindir. Hasar almış hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Çin'de sıklıkla tüketilen ve diri ciltlerinin sırrı olan kivi, kana karışan lif bakımından zengindir.

▶Lutien ve zeaksantin bakımından da zengin olan kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri anından diskalifiye ederek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

▶Göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalar yeterli oranda vitamin olmadığını gösterir. Ancak düzenli tüketilen kivi bu durumu anında önler.