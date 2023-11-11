Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...

▶Doğadaki en yüksek antioksidana sahip gizemli bir besindir. Hasar almış hücrelerin hızla onarılmasını sağlar. Çin'de sıklıkla tüketilen ve diri ciltlerinin sırrı olan kivi, kana karışan lif bakımından zengindir.



▶Lutien ve zeaksantin bakımından da zengin olan kivi, yaşlanmaya meyilli olan hücreleri anından diskalifiye ederek hücrelerin yenilenmesini sağlar. Kırışma ve sarkmaların önüne geçer.

▶Göz çevresinde oluşmaya başlayan morluk ve halkalar yeterli oranda vitamin olmadığını gösterir. Ancak düzenli tüketilen kivi bu durumu anında önler.

