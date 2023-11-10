10 Kasım 2023, Cuma
Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu
İlkbaharda sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan karıncalar, havalar soğumaya başlayınca kendilerine sıcak mekan arayışına başlarlar. Sert kış koşullardan kaçınmak için ise iç mekanlara göç etmeye başlarlar. Zamanında önlenmeyen bu göç evde bir istila yaşanmasına neden olabilir. İşte karıncaları uzaklaştıran 3 yöntem...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:50
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