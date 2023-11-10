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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

İlkbaharda sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkan karıncalar, havalar soğumaya başlayınca kendilerine sıcak mekan arayışına başlarlar. Sert kış koşullardan kaçınmak için ise iç mekanlara göç etmeye başlarlar. Zamanında önlenmeyen bu göç evde bir istila yaşanmasına neden olabilir. İşte karıncaları uzaklaştıran 3 yöntem...

Giriş Tarihi: 10.11.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:50
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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

Karıncalar genelde ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Fakat sonbaharda da havalar soğuduğu için kendilerine sıcak mekan aramaya başlarlar, dolayısıyla evlere gelmeye başlarlar.

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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

Tüm canlılar gibi karıncalar da evinizde bulunan yiyecek, barınak ve su ararlar. Yeni bir koloni kurarken, uygun bir yer arayan karıncalar, kolonilerinin diğer üyelerinin takip etmesi için arkalarında izler bırakacaktır.

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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

Önleme konusunda dikkatli değilseniz, bir karınca istilasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

KARINCALARI UZAKLAŞTIRAN ÖNERİLER

Karıncalar en küçük hayvanlardır. Bu yüzden en küçük yarıklardan, çatlaklardan bile geçebilirler. Macun veya başka bir ürün kullanarak evdeki çatlakları ve boşlukları kapatın.

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Evleri istila ediyorlar! İşte karıncalardan kurtulmanın 3 yolu

Karıncaların yiyecekler için geldiğini unutmayın. Bu yüzden mutfakta açıkta yiyecek bırakmayın.