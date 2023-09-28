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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "solunum yolu enfeksiyonu"na ilişkin paylaşım

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan solunum yolu enfeksiyonuna ilişkin paylaşım

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylülden itibaren görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarını paylaştı.

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