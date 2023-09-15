Eris varyantı Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 9 kişide görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü, bunun endişe sayılmayacak bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."
ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eris varyantının belirtilerinin, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzer olduğu tespiti yapılmıştır.
En yaygın görülen belirtiler şunlardır;
Ateş,
Öksürük,
Boğaz ağrısı,
Nefes darlığı veya solunum güçlüğü,
Kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü,
Baş ağrısı,
Yorgunluk,
Burun akıntısı veya tıkanıklığı,
Tat veya koku kaybı,
İshal veya mide rahatsızlığı.
ERİS VARYANTI BULAŞICI MI?
Eris varyantı, öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes alma sırasında enfekte bir kişi tarafından havada bulunan küçük damlacıklar aracılığıyla yayılır ve sağlıklı bir kişi tarafından solunum yoluyla alınabilir. Ayrıca, enfekte yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi ağza, buruna veya göze temas etmek virüsün bulaşmasına yol açabilir.
Bu nedenle, sosyal mesafe kurmak, maske takmak, el hijyeni sağlamak ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmek enfeksiyon riskini azaltmak için önemlidir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?
- Eris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?
- CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ | 15 Eylül 'Hayırlı Cumalar' mesajları! Dualı, ayetli, en anlamlı sözler...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak?
- Emekliye ek artış müjdesi! 5.000 TL ikramiye+Seyyanen zam+%65 artış+refah payı! 7.500 TL alanlar...
- Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi
- KPSS puan şartı yok! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.608 temizlik görevlisi alınacak! Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları…
- TOKİ İstanbul konutları ne zaman yapılacak 2023? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi teslim tarihi...
- Başvurular yarın sona eriyor. Zeytinburnu Belediyesi KPSS 70 puan ile memur alımı yapıyor. İşte başvuru şartları ve şekli
- Yağ lekelerine 5 dakika çözüm! Zahmetsiz mutfak temizleme yöntemi! Sadece 2 malzemeyle...
- Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Günün 1.'si...
- Lucifer Michaelson tutuklandı mı, neden yargılanıyor? Youtuber Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?