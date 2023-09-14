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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması: Başlıyor...

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan grip aşısı açıklaması: Başlıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlar ile 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastaları için grip aşısı uygulamasının başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için GRİP AŞISI UYGULAMASI, normal takvimiyle başlıyor.

GRİP AŞISI, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir.

GRİP, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır.

Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz." dedi.

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