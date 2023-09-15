Bakan Koca açıkladı: Aşılama bugün başlıyor! Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısını SGK karşılıyor mu? İşte sorgu ekranı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü ve 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için aşılama programının 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve grip salgınının artması bekleniyor. Kış aylarında baş göstermeye başlayan vakalar ise birçok kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabiliyor. Bakan Koca ise önceliği bulunan hastalar için aşılama işleminin başladığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.