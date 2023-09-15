Bakan Koca açıkladı: Aşılama bugün başlıyor! Grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısını SGK karşılıyor mu? İşte sorgu ekranı…
65 yaş ve üstü ve 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için aşılama programının 15 Eylül 2023 tarihinde başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşılama takvimi sonrası vatandaşlar Grip aşının ne kadar olduğunu ve nasıl temin edebileceklerini merak etmeye başladı. İşte detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü ve 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için aşılama programının 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı. Havaların soğuması ile birlikte soğuk algınlığı ve grip salgınının artması bekleniyor. Kış aylarında baş göstermeye başlayan vakalar ise birçok kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi hastalıklara neden olabiliyor. Bakan Koca ise önceliği bulunan hastalar için aşılama işleminin başladığını resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
BAKAN KOCA: AŞILAMA 15 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞLADI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş ve üstü ve 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için 15 Eylülden itibaren grip aşılama işleminin başladığını duyurdu. İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklama;
"15 EYLÜLDEN İTİBAREN 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için GRİP AŞISI UYGULAMASI, normal takvimiyle başlıyor.
GRİP AŞISI, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. GRİP, özellikle, 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım.
Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR E-NABIZA TANIMLI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI E-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir." Açıklamasında bulundu.
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