Çene çizginiz kişilinizi ele veriyor! Kendinizi analiz edin

ZAYIF ÇENE HATLARI

Daha az mali sorumluluk almaya eğilimlilerdir. Yaratıcılık konusunda gelişkin bireylerdir. Onlara fırsat sunan kariyerlere yönelirler. Gazetecilik, halkla ilişkiler, resim, dans gibi mesleklerde iyilerdir. Büyüleyici bir bakış açısına sahiplerdir. Sessiz bir yapıları vardır. Tartışmadan uzak olmayı tercih ederler. İnsanlara çabuk güvenen bir yapıları vardır. Samimidirler. Bu nedenle de sık sık hayal kırıklığı yaşamaya eğilimlidirler. İnsanlara çabuk güvenirler ama aynı zamanda insanları tanıma konusunda da çok iyidirler.

Tabii ki bu özellikler herkese uymayabilir. Ancak genel özellikler hemen hemen aynı olabiliyor. Siz de aynaya bakarak kendinizi test edebilirsiniz. Çeneniz keskin mi yoksa yumuşak hatlara mı sahip? Hem kendinizi hem de arkadaşlarınızı test edebilirsiniz.