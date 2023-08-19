Kuduz hastalığı, insanlığın en eski hastalıklarından biri olarak bilinir. Bu hastalık, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilen bir enfeksiyon türüdür. Erken teşhis ve tedavi yapılmazsa, kuduz hastalığı hayati tehlike oluşturabilir. Peki kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?

KUDUZ NEDİR?

Kuduz nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan "Rhabdovirüs" ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.