Kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
Kuduz hastalığı, insanlığın en eski hastalıklarından biri olarak bilinir. Bu hastalık, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilen bir enfeksiyon türüdür. Erken teşhis ve tedavi yapılmazsa, kuduz hastalığı hayati tehlike oluşturabilir. Peki kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
Kuduz hastalığı, insanlığın en eski hastalıklarından biri olarak bilinir. Bu hastalık, ciddi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara yol açabilen bir enfeksiyon türüdür. Erken teşhis ve tedavi yapılmazsa, kuduz hastalığı hayati tehlike oluşturabilir. Peki kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
KUDUZ NEDİR?
Kuduz nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan "Rhabdovirüs" ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.
Kuduz hastalığının iki farklı türü vardır. İlki "Ensefalitik" kuduzdur. İnsanlarda görülen kuduzun neredeyse hepsi bu türdedir. Bu kuduz türü yüzünden kişi enfekte olduğunda kişide hidrofobiyle hiperaktivite görülmesi muhtemeldir. İkinci kuduz türüyse "paralitik" kuduzdur. Bu tür fark edilmez ve tedavisi yapılmazsa felce neden olabilir. Çok tehlikeli bir türdür.
KUDUZ NEDEN OLUR?
Kuduz neden olur diye merak edenlere kuduza bu hastalığa neden olan virüsün sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Kişinin kuduz virüsü kapması için illa kuduz mikrobunu taşıyan hayvan tarafından ısırılması gerekmemektedir. Tükürük, ağız ve burun salgılarıyla da kuduzun bulaşması mümkündür. Kuduzun kişiye bulaşmasının engellenmesi için kuduz mikrobuna hiçbir şekilde vücudunu temas ettirmemiş olması gerekmektedir.
KUDUZ OLAN İNSAN KURTULUR MU?
Kuduz hastalığının belirtileri başladıktan sonra tedavisi oldukça zor ve nadiren başarılıdır. Kuduzun tedavisi için hastalığın semptomları başlamadan önce koruyucu bir aşı yapılması gerekmektedir. Ancak eğer kuduz belirtileri başladıysa, genellikle tedavi şansı çok düşüktür ve hastalık ölümcül olabilir.
Kuduzun belirtileri ortaya çıkmadan önce aşı yapıldığında, vücut hastalığa karşı antikorlar üretebilir ve hastalığın ilerlemesi engellenebilir. Ancak belirtiler başladıktan sonra tedavi çok daha karmaşık hale gelir. Kuduz belirtileri genellikle sinir sistemi etkiler ve tedavi edilebilirliği düşük bir noktaya getirir. Bu nedenle, kuduz hastalığının belirtileri ortaya çıktığında tedavi ihtimali oldukça düşüktür ve hastalık genellikle ölüme yol açar.
Bu nedenle, kuduz hastalığının etkilerini önlemek için tedbirli olmak, hayvanların aşısını yaptırmak ve ısırık ya da tırmalamalara karşı hızlıca önlem almak son derece önemlidir. Kuduz riski taşıyan durumlar hızla sağlık profesyonellerine bildirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR MI?
Kuduz oldukça tehlikeli bir mikrop olmasına rağmen kuduz tedavisi mümkündür. Kuduz ile herhangi bir şekilde temas eden kişinin bu olayın ardından hızlıca bu teması engellemek için temas eden bölgeyi deterjan, dezenfektan, kolonya ya da sabunlu suyla en az 10 dakika süresince temizlemesi gerekmektedir. Bu durum her zaman tüm mikrobu uzaklaştırmasa da çoğunlukla kişinin fazla zarar almasını engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra kuduz tedavisinde oldukça etkili olduğu düşünülen "immün globülin" temelli enfeksiyona hızlı etkiden ilaçlar vardır. Ayrıca kuduz aşıları da kuduz enfeksiyonun vücuttan atılması ve enfeksiyonla savaşması açısından oldukça faydalıdır. Bütün bunlara karşılık kuduzdan kurtulmak oldukça zordur. Önemli olan başlangıçta hızlı tedavi edilmesidir. Vakit geçtikten sonra hiçbir tedavi işe yaramamaktadır. Bu yüzden pek çok kuduz vakası ölümle sonuçlanmaktadır.
KUDUZ HASTALIĞI BELİRTİSİ
Kuduz hastalığının belirtileri genellikle iki farklı aşamada ortaya çıkar. İlk aşama, hastalığın bulaşmasını takip eden dönemdir ve bu aşamada genellikle halsizlik, ateş, baş ağrısı gibi belirtiler görülür. İkinci aşama ise hastalığın sinir sistemine etki etmeye başladığı aşamadır. Bu aşamada belirtiler daha belirgin hale gelir ve kuduzun ölümcül sonuçları daha belirgin hale gelir.
Kuduz hastalığının sinir sistemine etki eden belirtileri arasında:
Aşırı salya üretimi ve yutma güçlüğü
Kas spazmları ve titremeler
Su içme korkusu (hidrofobi)
Işık ve seslere karşı aşırı hassasiyet
Huzursuzluk, sinirlilik ve ajitasyon
Felç ve kas güçsüzlüğü
Bu belirtiler kuduz hastalığının ilerlediğini gösterir ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilir. Eğer kuduz şüphesi varsa veya ısırılmış veya tırmalanmışsanız, hemen sağlık profesyonellerine başvurmanız önemlidir. Kuduz, tedavi edilebilirlik şansı düşük bir hastalık olduğu için, özellikle belirtiler ortaya çıkmadan önce önlem almak hayati öneme sahiptir.
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- Kuduz olan insan kurtulur mu? Kuduz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri neler? Tedavisi mümkün mü?
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