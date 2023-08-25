Kilosu 250 TL! Türkiye’nin en pahalı meyvesi Aronya’nın iyi geldiği hastalıklar neler?

Asıl adı Chokeberry olan Aronya meyvesi bilinen faydaları ile adından sıkça söz ettirir hale geldi. Türkiye'de de yetiştiriciliği yapılan ürün, üksek C Vitamini ve antioksidan mineral ve lif kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde süper meye olarak da bilinin Aronya meyvesinin kilosu ise 250 liradan satışa sunuluyor. Tek tek elle toplanan meyvenin yetiştiriciliğinden toplamasına kadar zahmetli bir süreç içerisinden geçiyor.