Kilosu 250 TL! Türkiye’nin en pahalı meyvesi Aronya’nın iyi geldiği hastalıklar neler?
Türkiye’nin en pahalı meyveleri arasında yerini alan Aronya meyvesi yani ülkemizde bilinen adı ile süper meyve 250 liradan satışa sunulmaya başladı. Cilt, kalp ve damar, beyin fonksiyonları ve bağışıklık sistemi gibi faydaları say say bitmeyen Chokeberry, meyve suyu, çay, muhallebi, reçel ve dondurma olarak tüketilebiliyor.
Asıl adı Chokeberry olan Aronya meyvesi bilinen faydaları ile adından sıkça söz ettirir hale geldi. Türkiye'de de yetiştiriciliği yapılan ürün, üksek C Vitamini ve antioksidan mineral ve lif kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde süper meye olarak da bilinin Aronya meyvesinin kilosu ise 250 liradan satışa sunuluyor. Tek tek elle toplanan meyvenin yetiştiriciliğinden toplamasına kadar zahmetli bir süreç içerisinden geçiyor.
ARONYA NEDİR?
Aronya meyvesi, Chokeberry adıyla da bilinen gülgiller familyasına ait olan bir çalı bitkisidir. Yüksek antioksidan ve pek çok vitamin içerdiğinden dolayı sağlığa olumlu etkileri sayesinde "süper meyve" olarak adlandırılmaktadır.
Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesi, son yıllarda ülkemizde de üretilerek adını duyurmaya başlamıştır.
ARONYA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?
Küçük ve siyaha yakın mor Aronya meyvelerini taze tüketmenin yanında meyve suyunu, tozunu, reçelini de damak tadınıza göre şekillendirerek tüketebilirsiniz.
ARONYA MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?
Aronya, Türkiye'de bilinen adı ile süper meyve yüksek antioksidan içermesinin yanında C vitamini, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin de içermektedir. Aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum, manganez ve yüksek oranda lif içeren Aronya meyvesi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Peki Aronya'nın faydaları neler;
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Yaşlanmayı engeller ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır
Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır
Kan basıncını düşürerek damar sertliğini engeller
Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunu önler
Cildin yenilenmesine yardımcı olur
Beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve hafıza bozulmasını yavaşlatır
Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur
Saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını azaltır
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