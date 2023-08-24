Sabah yorgunluğunu silip atacak! Beyniniz C, B, Magnezyumla dolup taşacak! 5 altın değerinde fayda...

Yeşil çay, içeriğinde C ve B vitaminleri, magnezyum, potasyum, florür gibi mineralleri bulunduran bitkisel bir üründür.

Kolesterol ve yağ dengesini iyileştirmesi, tansiyonu düzenlemesi, damar sertliğini önlemeye destek olması, bağırsak sağlını düzenlemesi yeşil çayın faydaları arasında gösteriliyor. Ayrıca yeşil çayın canlandırıcı ve tazeleyici bir etkisi olduğu da biliniyor